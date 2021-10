OTTAWA, ON, le 30 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection de la prochaine première ministre du Manitoba :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Heather Stefanson d'avoir remporté la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur du Manitoba et le poste de première ministre de la province. Elle sera la première femme du Manitoba à occuper ce poste.

« Je suis impatient de travailler de près avec Mme Stefanson pour continuer à protéger et à soutenir les Manitobains et tous les Canadiens alors que nous terminons la lutte contre la COVID-19. Ensemble, nous trouverons des solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain, assurerons une relance économique solide qui profite à tous et ferons avancer les dossiers qui comptent le plus pour les Manitobains. Nous allons notamment donner suite aux priorités en matière d'infrastructure, renforcer le système de soins de santé, créer plus de places abordables en garderie, accélérer les mesures de lutte contre les changements climatiques et faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones.

« Je remercie Brian Pallister pour les contributions qu'il a apportées au Manitoba et au Canada tout au long de ses presque trois décennies de service, notamment en tant que premier ministre de la province et ancien député. Le leadership dont il a fait preuve au cours de la dernière année et demie a permis de protéger la santé des Manitobains et de les soutenir tout au long de la pandémie. Je tiens également à remercier Kelvin Goertzen, qui a accepté d'assumer temporairement les fonctions de chef et de premier ministre afin d'assurer la stabilité pendant cette période de transition. Je leur souhaite à tous deux beaucoup de succès dans leurs futurs projets. »

