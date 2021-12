OTTAWA, ON, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le chancelier Olaf Scholz pour la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne.

« Nos deux pays entretiennent une relation solide et profonde qui repose sur des liens étroits entre nos cultures et nos populations, sur des valeurs communes de diversité et de démocratie ainsi que sur notre engagement à l'égard du multilatéralisme. Nous sommes des alliés et des partenaires sur la scène mondiale, notamment au sein du G7, du G20, de l'OTAN, de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'Organisation mondiale du commerce. Au fil des ans, nous avons uni nos efforts dans le cadre de nombreuses priorités communes, comme la lutte contre les changements climatiques, la promotion de la paix et de la sécurité internationales et la création de possibilités en matière de commerce et d'investissement. Plus récemment, nous avons assuré une coordination étroite de nos interventions pour faire face à la crise humanitaire en Afghanistan et nous avons travaillé ensemble pour garantir un passage sûr hors du pays aux ressortissants étrangers et aux Afghans en danger.

« Je me réjouis à la perspective de travailler avec le chancelier Scholz et son gouvernement pour continuer à renforcer les liens étroits et durables entre le Canada et l'Allemagne. Alors que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19, nous travaillerons ensemble pour rebâtir en mieux, tant pour les Canadiens que pour les Allemands, et pour faire avancer les dossiers qui leur tiennent le plus à cœur. Grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, nous continuerons de créer de bons emplois pour la classe moyenne et des possibilités des deux côtés de l'Atlantique.

« Je tiens à remercier la chancelière Angela Merkel, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration au fil des ans, pour son partenariat et ses contributions inestimables à l'avancement des relations canado-allemandes. Pendant 16 ans, elle a défendu la paix, la sécurité et la démocratie dans le monde entier en incarnant bon nombre des valeurs qui sont chères aux Canadiens. Ses conseils et son leadership me manqueront, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets d'avenir. »

