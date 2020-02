Déclaration du premier ministre concernant la démission de Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la démission de Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador :

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le premier ministre Ball pour les services qu'il a rendus à Terre-Neuve-et-Labrador et à notre pays.

« Au cours des années où j'ai travaillé avec le premier ministre Ball, nous avons réalisé des progrès importants dans les dossiers qui comptent le plus pour les Canadiens, notamment des investissements dans les soins de santé, la lutte contre les changements climatiques et la protection de notre environnement, ainsi que pour bâtir une économie qui profite à tous.

« Le premier ministre Ball est un membre actif de sa communauté et un ancien entrepreneur qui a travaillé fort pour favoriser une croissance économique durable pour les gens de sa province natale et du Canada atlantique. Il a notamment travaillé avec le gouvernement du Canada pour lancer la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, renouveler l'Accord atlantique et soutenir les actions en cours pour réduire les tarifs d'électricité.

« Je remercie le premier ministre Ball pour les nombreuses années qu'il a consacrées à servir les gens et je lui offre ainsi qu'à sa famille mes meilleurs vœux pour l'avenir. »

