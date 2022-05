OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la demande d'adhésion à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) :

« Le Canada appuie fermement la décision de la Finlande et de la Suède de chercher à devenir membres de l'OTAN. À titre d'ami proche et de partenaire en matière de sécurité, le Canada soutiendra la Finlande et la Suède tout au long du processus d'adhésion, y compris en ce qui concerne les menaces à leur sécurité.

« Le Canada restera fidèle aux principes qui ont permis aux pays des deux côtés de l'Atlantique de connaître la sécurité, la liberté et la prospérité durant plus de 70 ans.

« La Finlande et la Suède sont les partenaires de sécurité et de défense les plus proches et les plus actifs de l'Alliance. Ces deux pays partagent l'attachement de l'Alliance au respect du système international fondé sur des règles et adhèrent aux principes de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale. Leurs armées sont hautement qualifiées et compétentes, et nous avons pleinement confiance dans la capacité des deux pays à s'intégrer rapidement à l'OTAN.

« Le Canada souscrit depuis longtemps à la politique de la porte ouverte de l'OTAN pour tout pays européen en mesure de respecter les engagements et obligations des membres et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. La Finlande et la Suède ont le droit souverain de déterminer les dispositions qu'elles jugent adéquates pour garantir leur propre sécurité, et nous appuyons leur candidature de tout cœur et sans réserve. Nous tenons à souligner que l'OTAN est une alliance défensive qui ne cherche pas la confrontation et ne constitue pas une menace pour d'autres pays. »

