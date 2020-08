Déclaration du premier ministre concernant l'explosion mortelle au Liban

OTTAWA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'explosion mortelle au Liban :

« Les Canadiens ont été choqués et profondément attristés par les effets dévastateurs de l'explosion qui a eu lieu mardi sur la population et la ville de Beyrouth, au Liban. Nous déplorons la mort tragique de tant de personnes et souhaitons un prompt rétablissement aux milliers de blessés.

« Nous pensons également aux nombreuses personnes qui continuent de chercher leurs amis et les membres de leur famille. Nous pensons aussi à ceux qui ont perdu leur maison et leur gagne-pain pendant cette période extrêmement difficile. Vous êtes dans nos cœurs, et nous sommes avec vous. Nous savons que les Libanais se serreront les coudes et rebâtiront leur pays, comme ils l'ont fait auparavant, alors qu'ils surmontent cette tragédie.

« Nos deux pays entretiennent une amitié profonde et de longue date qui repose sur des liens étroits entre nos peuples. Des centaines de milliers de Canadiens libanais vivent dans nos communautés à travers le pays. Pendant des décennies, ils ont renforcé le Canada et continuent de contribuer énormément au pays que nous connaissons aujourd'hui.

« Pour aider le peuple libanais, le Canada fournira jusqu'à 5 millions de dollars en aide humanitaire. Une somme initiale de 1,5 million de dollars sera versée immédiatement à la Croix-Rouge libanaise et à d'autres organismes humanitaires de confiance.

« Au peuple du Liban, aux Canadiens libanais, et à tous ceux qui étaient sous le choc et qui ont regardé avec horreur l'explosion, tout en étant inquiets pour leurs proches et leurs amis : sachez que nous soutiendrons toujours le peuple libanais afin que vous puissiez guérir et reconstruire votre belle ville. Le Canada travaillera également avec la communauté internationale pour continuer à identifier comment nous pouvons répondre aux besoins urgents et offrir une aide d'urgence, y compris une aide médicale, de la nourriture et des abris.

« Les amis et les membres de la famille de citoyens canadiens au Liban peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 613-996-8885 ou le 1-800-387-3124, ou encore en envoyant un courriel à [email protected]. Les citoyens canadiens au Liban qui ont besoin d'une aide consulaire d'urgence sont priés de communiquer avec l'ambassade du Canada à Beyrouth, au 961 (4) 726-700 ou à l'adresse [email protected], ou d'appeler le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada au +1 613 996-8885. »

