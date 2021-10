OTTAWA, ON, le 11 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'attribution du prix Nobel en sciences économiques de 2021 à l'économiste canadien David Card, Ph. D. :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et à la communauté économique internationale pour féliciter M. David Card qui a reçu le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel de cette année, également appelé le prix Nobel en sciences économiques, pour ses importantes contributions à l'économique du travail.

« Né à Guelph, en Ontario, M. Card a fait ses études de premier cycle à la Queen's University et a obtenu son doctorat à la Princeton University. Il est actuellement professeur d'économie à la University of California à Berkeley, où il mène des recherches sur l'immigration, l'inégalité et le genre et la race au sein du marché du travail.

« M. Card est reconnu pour ses travaux innovateurs sur le salaire minimum, l'immigration et l'éducation, lesquels ont considérablement amélioré notre compréhension du marché du travail au cours des dernières décennies. Ses récents travaux ont porté sur les effets de l'augmentation du salaire minimum sur l'emploi et ont remis en question les idées reçues.

« M. Card a reçu la moitié du prix Nobel en sciences économiques de 2021, l'autre moitié ayant été attribuée conjointement à M. Joshua D. Angrist, Ph. D., et M. Guido W. Imbens, Ph. D. Ensemble, ils ont été récompensés pour avoir mené des expériences naturelles afin de trouver des réponses aux grandes questions que se pose la société et pour avoir révolutionné la recherche en sciences économiques.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite M. Card pour cette réalisation remarquable. Je le remercie de nous aider à mieux comprendre l'économie alors que nous travaillons à assurer une relance économique vigoureuse qui profite à tous, et ce, afin de bâtir un avenir meilleur pour notre pays et le monde entier. »

