OTTAWA, ON, le 16 nov. 2025 /CNW/ - « Félicitations aux Roughriders de la Saskatchewan pour leur victoire bien méritée en finale de la Coupe Grey ce soir, et aux Alouettes de Montréal pour un match chaudement disputé.

La Coupe Grey est un événement typiquement canadien : 12 joueurs, trois essais, des mouvements illimités et un terrain de 65 verges de large.

C'est notre sport, pratiqué à notre manière et façonné par les valeurs qui définissent notre nation : le courage, le travail d'équipe et la persévérance.

Chaque année, en novembre, la Coupe Grey rassemble les Canadiens et les Canadiennes de toutes les provinces, de tous les territoires et de tous les fuseaux horaires pour célébrer ce que le football canadien a de mieux à offrir.

Merci aux habitants de Winnipeg d'avoir accueilli des partisans venus de partout au pays et un championnat aussi passionnant. Félicitations à tous les joueurs, entraîneurs et partisans de la Ligue canadienne de football pour une autre excellente saison.

Enfin, et surtout, félicitations aux Roughriders de la Saskatchewan. Levez haut cette coupe - vous l'avez bien méritée. »

