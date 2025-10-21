OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - « Au nom de la population canadienne, je félicite Takaichi Sanae, qui est devenue première ministre du Japon.

Le Canada et le Japon travaillent à établir de nouveaux partenariats dans les domaines du commerce, des minéraux critiques, de l'énergie, de la fabrication de pointe, de l'intelligence artificielle et de la défense. Je suis impatient de travailler avec la première ministre Takaichi afin de renforcer notre coopération dans divers secteurs importants et de créer des possibilités pour les travailleurs et les entreprises de nos deux pays.

Je tiens à remercier l'ancien premier ministre, Ishiba Shigeru, pour son leadership et les services qu'il a rendus. »

