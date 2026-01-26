OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et aux Canadiennes pour pleurer le décès de l'honorable Kirsty Duncan.

La vie de Kirsty a été marquée par la gentillesse et le sens du service. Avant d'occuper des charges publiques, elle était enseignante et scientifique. Elle était reconnue internationalement pour avoir dirigé une expédition dans l'Arctique visant à découvrir les origines de la pandémie de grippe de 1918. En tant qu'éducatrice, elle a contribué à lancer les études canadiennes en météorologie, climatologie et changements climatiques, et a aidé à définir la façon dont toute une génération a compris notre monde et son avenir.

Élue au Parlement à cinq reprises, Kirsty a fait preuve de cette même détermination dans sa vie politique. En tant que ministre des Sports et des Personnes handicapées, elle a contribué à éliminer des obstacles et des inégalités et, comme ministre des Sciences, elle s'est battue pour les valeurs de vérité et d'objectivité. Ses contributions au Parlement ont donné à la science et à la recherche une voix plus claire et plus forte dans notre démocratie.

Sa curiosité et sa générosité ont inspiré les Canadiens et les Canadiennes de tout le pays. J'offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Kirsty, de même qu'à toutes les personnes qui ont appris grâce à ses travaux. »

