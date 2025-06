OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - « Le 7 octobre 2023, le Hamas, une entité terroriste, a lancé l'attaque la plus meurtrière menée contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Près de mille deux cents personnes innocentes ont été assassinées. De jeunes festivaliers qui avaient toute la vie devant eux ont été massacrés. Des communautés ont été réduites en cendres. Parmi les innombrables victimes de cette attaque se trouvaient sept Canadiens, dont Judih Weinstein.

« Aujourd'hui, plus d'une année et demie plus tard, la dépouille de Mme Weinstein a enfin été récupérée par Israël. Maman, grand-maman, enseignante et mentore, Mme Weinstein a consacré sa vie à guider ses semblables avec empathie, générosité et humanité.

« Pour la famille qui pleure la perte inimaginable de Mme Weinstein et de son mari, Gadi Haggai, assassiné lors de ce même horrible attentat, le retour de leurs dépouilles permettra d'entreprendre un processus de guérison et d'apaisement. Nous partageons le deuil de sa famille. Puisse le souvenir de Mme Weinstein être une source de réconfort.

« Depuis le 7 octobre, les communautés juives sont confrontées à une résurgence déplorable de l'antisémitisme. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le pouvoir de l'antisémitisme et de la radicalisation. Nous devons les affronter, les dénoncer et agir pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de confession juive.

« Le gouvernement lutte contre la regrettable montée de la haine, protège les communautés et collabore avec ses alliés pour promouvoir la paix et la sécurité à long terme au Moyen-Orient. Il le fait notamment en réclamant que le Hamas dépose les armes, libère tous les otages restants sans tarder et n'ait aucun rôle dans l'avenir d'un État palestinien. »

