OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - « À l'occasion de Yom HaShoah, que l'on appelle également le Jour commémoratif de l'Holocauste, nous nous souvenons des six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs que le régime nazi a assassinés de manière systématique et insensée dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Nous rendons également hommage aux héros qui ont lutté contre les horreurs de l'Holocauste.

L'Holocauste a montré à l'humanité les horribles conséquences de l'ignorance, de la haine et de la complicité. C'est un rappel que le fait de détourner le regard n'est pas un geste passif, mais un acte de trahison. À l'heure où la communauté juive fait face à une résurgence de l'antisémitisme au pays et dans le monde entier, notre gouvernement a agi en déposant la Loi visant à lutter contre la haine. Cette mesure législative propose d'ériger en infraction criminelle le fait d'entraver, de manière intentionnelle et délibérée, l'accès aux lieux de culte, aux écoles et aux centres communautaires religieux ou culturels.

Il incombe à chacun de nous de confronter l'antisémitisme, et cette responsabilité est d'abord un devoir de mémoire. Nous exerçons ce devoir en restant vigilants, pour que l'expression "Plus jamais" garde toujours son sens. Nous avons aussi le devoir de nous délivrer de l'intimidation et de la haine. Notre objectif est la transcendance : une société où le peuple juif et toute la population canadienne peuvent vivre sous le signe de l'ouverture, de la liberté et de la sécurité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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