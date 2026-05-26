Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
26 mai, 2026, 18:32 ET
OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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8 h 30
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour rendre le Canada plus sûr, plus résilient et plus prospère.
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Notes à l'intention des médias :
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9 h 00
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Le premier ministre tiendra un court point de presse.
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Note à l'intention des médias :
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10 h 00
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Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
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Édifice de l'Ouest
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12 h 50
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Le premier ministre prononcera une allocution pour célébrer les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.
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Premier étage
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Notes à l'intention des médias :
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13 h 10
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Le premier ministre prendra part à une activité avec des membres des équipes canadiennes olympique et paralympique de curling.
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Note à l'intention des médias :
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15 h 40
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Le premier ministre s'envolera vers New York, aux États-Unis d'Amérique.
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Fermé aux médias
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New York (États-Unis d'Amérique)
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16 h 50
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Le premier ministre arrivera à New York, aux États-Unis d'Amérique.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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