Le mercredi 27 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

26 mai, 2026, 18:32 ET

OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


8 h 30

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour rendre le Canada plus sûr, plus résilient et plus prospère.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 7 h 45.

9 h 00

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités seulement

10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


12 h 50

Le premier ministre prononcera une allocution pour célébrer les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.



Premier étage
Édifice Sir John A. Macdonald



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 12 h 15.

13 h 10

Le premier ministre prendra part à une activité avec des membres des équipes canadiennes olympique et paralympique de curling.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

15 h 40

Le premier ministre s'envolera vers New York, aux États-Unis d'Amérique.



Fermé aux médias


New York (États-Unis d'Amérique)


16 h 50

Le premier ministre arrivera à New York, aux États-Unis d'Amérique.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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