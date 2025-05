OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a fait la déclaration suivante à l'occasion de la venue au Canada de Leurs Majestés le roi et la reine :

« Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir au Canada Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla.

« La visite royale rappelle le lien qui unit le Canada et la Couronne, un lien forgé au fil des générations, façonné par une histoire commune et ancré dans des valeurs mutuelles. Au fil du temps, ce lien a évolué, tout comme le Canada, pour être le reflet de la force, de la diversité et de la confiance dont fait preuve notre nation.

« Demain, Sa Majesté le roi Charles III prononcera le discours du Trône dans la chambre du Sénat, près de 70 ans après que le souverain du Canada a ouvert la session du Parlement pour la première fois. Cet honneur historique est à la mesure des enjeux de notre temps. Il témoigne de notre tradition et de notre amitié durable, de la vitalité de notre monarchie constitutionnelle et de notre identité distincte, ainsi que des liens historiques que les crises ne font que renforcer.

« La force du Canada réside dans sa capacité à bâtir un avenir prometteur tout en honorant ses racines anglaises, françaises et autochtones, lesquelles constituent le fondement de son identité. Le Canada du XXIe siècle est un pays audacieux, ambitieux et novateur, bilingue, voué à la réconciliation et résolument multiculturel.

« À cette fin, le gouvernement présentera dans le discours du Trône son plan ambitieux visant à agir avec rapidité et détermination en vue d'apporter les changements que les Canadiens et Canadiennes souhaitent et méritent : définir une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis, bâtir l'économie la plus forte du G7, réduire le coût de la vie et assurer la sécurité des communautés. »

