OTTAWA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - « Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde souligneront le début de la Pâque juive.

La Pâque juive commémore l'exode des Israélites après des siècles d'esclavage en Égypte ancienne. Cette histoire est synonyme de foi et de persévérance. Elle constitue un témoignage de la résilience d'un peuple qui a vécu d'immenses épreuves sur le chemin de la liberté.

Les communautés juives doivent puiser dans cette résilience, à l'heure où elles sont confrontées à une résurgence dévastatrice et inacceptable de l'antisémitisme, ainsi qu'à des menaces ou à des attaques visant des synagogues, des écoles et des centres communautaires. Notre gouvernement a pris des mesures en déposant la Loi visant à lutter contre la haine, qui rendra criminel le fait d'obstruer intentionnellement et en connaissance de cause les lieux de culte, les écoles et les centres communautaires religieux ou culturels. Ensemble, nous continuerons à bâtir un pays où les Canadiennes et les Canadiens juifs pourront toujours vivre sous le signe de l'ouverture, de la liberté et de la sécurité.

Dans un monde plus dangereux et plus divisé qu'avant, la signification de la Pâque juive prend encore plus de sens. Elle nous rappelle le lien indestructible qui unit les Juifs et qui perdure depuis des générations. Au cours des huit prochains jours, les Canadiennes et Canadiens de confession juive se réuniront pour honorer cette histoire commune et célébrer la résilience qui continue de les unir.

Chag Pesach Sameach.

Joyeuse Pâque juive. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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