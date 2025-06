OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - « Le nouveau gouvernement du Canada s'est vu confier le mandat d'assurer la sécurité de nos communautés. En cette Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu, nous affirmons notre volonté de remplir ce mandat de manière résolue et énergique.

« Plus tôt cette semaine, nous avons déposé la Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière, qui dote les forces de l'ordre d'outils supplémentaires pour assurer la sécurité de nos frontières, lutter contre le crime organisé, mettre fin à la circulation de fentanyl illicite et réprimer le blanchiment d'argent.

« Nous renforçons également notre capacité d'intercepter les armes illégales qui entrent dans notre pays. Ainsi, nous procéderons au déploiement de détecteurs, de drones, d'hélicoptères, d'agents supplémentaires et d'escouades canines à la frontière. Par ailleurs, nous prendrons des mesures en vue de révoquer les permis d'armes à feu des personnes reconnues coupables de violence conjugale ou faisant l'objet d'une ordonnance de protection.

« Les Canadiens et les Canadiennes ont voté pour du changement, et nous allons prendre des mesures déterminantes en ce sens au cours des mois qui viennent. Nous allons collaborer avec les forces de l'ordre et des partenaires de tous les ordres de gouvernement pour assurer la sécurité de nos communautés, éradiquer les armes à feu de nos rues et rendre la libération sous caution plus difficile à obtenir pour les récidivistes accusés de vol de véhicule, d'invasion de domicile, de traite de personnes et de contrebande de drogue. »

