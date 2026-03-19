OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier célébreront l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois béni du ramadan.

Au cours des prochains jours, les musulmans se rassembleront en famille et entre amis pour partager des repas festifs, échanger des cadeaux, réciter des prières et réfléchir aux enseignements spirituels du ramadan. Avant le début de cette célébration sacrée, ils verseront aussi la zakat al-Fitr. Il s'agit d'un acte de charité reflétant l'esprit de générosité qui est au cœur de la foi musulmane.

L'Aïd met en lumière l'importance de la communauté, de l'unité et de la foi. Ainsi, il nous rappelle que ces valeurs sont au cœur des nombreuses contributions apportées par les musulmanes et musulmans du Canada en vue de bâtir un pays plus fort et plus résilient.

Je souhaite un Aïd el-Fitr béni et joyeux à toutes les personnes qui célèbrent cette fête. Aïd Moubarak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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