OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, les communautés sikhes du Canada et du monde entier célèbrent Bandi Chhor Divas. Une célébration de la liberté, de l'altruisme et de la justice, cette fête rend hommage au sixième gourou sikh, Guru Hargobind Sahib, et à sa libération de prison.

Dans un monde en pleine évolution et de plus en plus incertain, Bandi Chhor Divas est une occasion pour les familles de se réunir afin de célébrer les valeurs du service, de la foi et de la générosité. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un moment des plus réjouissants et une heureuse fête de Bandi Chhor Divas à toutes les personnes qui la célèbrent. »

