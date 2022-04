OTTAWA, ON, le 24 avril 2022 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du résultat de l'élection présidentielle en France :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le président Emmanuel Macron pour sa réélection.

« Le Canada et la France sont de proches amis, alliés et partenaires. Nos relations s'appuient sur des siècles d'histoire partagée. Nous coopérons étroitement au sein de forums internationaux, comme les Nations unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), le G7 et le G20. Unis par une langue commune, nous sommes également des partenaires clés au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie. Nous entretenons des relations commerciales progressives qui contribuent à créer des emplois et des possibilités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique.

« J'ai hâte de continuer à travailler avec le président Macron sur les enjeux les plus importants pour les Canadiens et les Français. Il s'agit notamment de défendre la démocratie, les droits de la personne et le système international fondé sur des règles face à l'invasion illégale, non provoquée et injustifiable de l'Ukraine par la Russie. À mesure que nous bâtirons une solide reprise économique après la pandémie, nous continuerons également à développer le commerce et à créer des emplois, à faire progresser l'égalité des sexes, la paix et la sécurité dans le monde, et à accélérer la lutte contre les changements climatiques.

« En ces temps incertains, renforcer les relations entre les pays est une priorité absolue. Le Canada et la France vont continuer à travailler ensemble pour défendre leurs valeurs communes et construire un avenir prospère pour les gens des deux pays. »

