OTTAWA, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Cette semaine, la communauté tamoule au Canada et à travers le monde célébrera le Thaï Pongal.

« Pendant ce festival de quatre jours, familles et amis se réunissent habituellement afin de rendre grâce pour la récolte abondante de l'année et de partager le Pongal, un pouding au riz sucré. Les choses seront différentes cette année puisque nous devons continuer de suivre les consignes de la santé publique pour freiner la propagation de la COVID-19. Par contre, je sais que les gens trouveront de nouvelles façons de donner vie aux valeurs de paix et de communauté qui sont au cœur de cette fête.

« Le mois de janvier est également le Mois du patrimoine tamoul au Canada. Ce mois-ci, nous soulignons tout ce que les Canadiens tamouls apportent pour bâtir le pays meilleur, plus juste et plus inclusif que nous connaissons. J'encourage tous les Canadiens à découvrir l'histoire, la résilience et la force de la dynamique communauté tamoule au Canada et ailleurs dans le monde. Récemment, nous avons vu des Canadiens tamouls d'un océan à l'autre condamner d'une seule et même voix la destruction du monument en l'honneur des victimes de Mullivaikkal, érigé à l'université de Jaffna, au Sri Lanka, et réclamer sa restauration. Ces événements nous rappellent à tous que la commémoration est essentielle à la réconciliation.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos vœux de paix et de bonne santé à toutes les personnes qui célèbrent le Thaï Pongal au Canada et ailleurs dans le monde.

« Iniya Thai Pongal Nalvazhthukkal. »

