OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le quatrième anniversaire du tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt :

« Il y a quatre ans, un tragique accident sur une autoroute de la Saskatchewan a coûté la vie à 16 membres et employés de l'équipe des Broncos de Humboldt et en a blessé 13 autres.

« Comme ils le font toujours lorsque survient une tragédie, les Canadiens ont fait preuve de solidarité dans les jours et les semaines qui ont suivi. D'un bout à l'autre du pays, nous avons appuyé des bâtons de hockey contre nos portes d'entrée, nous avons porté les emblématiques maillots blancs, jaunes et verts des Broncos en mémoire des vies perdues et en l'honneur des survivants, et nous nous sommes ralliés autour des familles touchées en contribuant à l'une des campagnes de collecte de fonds en ligne les plus fructueuses de l'histoire.

« Dans les années qui ont suivi l'accident, et face à l'immense chagrin qu'elle a ressenti à la suite de cette tragédie, la communauté de Humboldt a montré au monde entier ce que cela signifie vraiment d'être Canadien. La persévérance des résidents de Humboldt, non seulement pour commémorer les vies perdues, mais aussi pour faire du monde du sport un endroit meilleur pour les générations futures, est une source d'inspiration.

« Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer ce qui s'est passé ce jour-là, mais nous devons aux victimes, aux survivants et à leurs familles d'essayer d'empêcher que cette tragédie ne se reproduise. Depuis cet accident, les ceintures de sécurité sont désormais obligatoires dans tous les nouveaux autocars au Canada. Une norme nationale sur la formation des conducteurs de camions débutants a été établie pour faire en sorte qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour circuler en toute sécurité sur nos routes. Nous avons également rendu obligatoire l'utilisation de dispositifs d'enregistrement électroniques afin de mieux suivre les heures passées sur la route par les conducteurs, dans le but de réduire le risque d'incidents liés à la fatigue.

« Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons des vies perdues, la douleur, la tristesse et le chagrin nous habitent. Mais il y a aussi de l'espoir pour les survivants, dont certains ont maintenant obtenu leur diplôme d'études secondaires, sont à l'université, sont entraîneurs de hockey ou s'entraînent pour peut-être un jour compétitionner à des niveaux plus élevés, notamment aux Jeux paralympiques d'hiver de 2026.

« À la communauté de Humboldt : nous serons toujours là pour vous. Nous n'oublierons pas vos proches, ni la force, la résilience et la compassion dont vous avez fait preuve en tant que communauté. Vous êtes à jamais la force de Humboldt. »

