OTTAWA, ON, le 10 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien, aussi appelé Tết Nguyên Đán :

« Cette semaine, les communautés vietnamiennes au Canada et partout dans le monde célébreront le Nouvel An lunaire et l'arrivée de l'année du Dragon.

« Lors de Tết Nguyên Đán, communément appelé Tết, familles et amis se réunissent afin de rendre grâce pour les réussites de l'année qui se termine, de réfléchir aux nouvelles connaissances et aux défis qu'elle a apportés et d'accueillir le renouveau printanier ainsi que la joie et l'optimisme qui l'accompagnent. Pour souligner le début de l'année du Dragon, les communautés vietnamiennes au Canada célébreront leur culture, partageront des mets traditionnels et se souhaiteront la prospérité et la bonne fortune que représente le symbole du dragon.

« Tết nous offre l'occasion de célébrer les contributions importantes que les communautés vietnamiennes du Canada ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays. Continuons tous ensemble de faire du Canada un pays plus diversifié, prospère et résilient.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite santé, bonheur et succès à toutes les personnes qui célèbrent Tết et l'année du Dragon.

« Chúc mừng năm mới. »

