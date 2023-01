OTTAWA, ON , le 22 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cabinet du Premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien, aussi appelé Tết Nguyên Đán :

« Au cours des prochains jours, les communautés vietnamiennes au Canada et à travers le monde célébreront Tết Nguyên Đán, le Nouvel An lunaire, et l'arrivée de l'année du Chat.

« Le Nouvel An vietnamien, plus couramment appelé Tết, est l'occasion de rendre grâce pour les succès de la dernière année, de réfléchir aux expériences et aux défis qu'elle a apportés et d'accueillir le renouveau printanier. Familles et amis se réuniront pour puiser de l'inspiration dans le chat, qui symbolise l'espoir et la réussite. Ils rendront hommage à leurs ancêtres, partageront un repas spécial et échangeront des vœux de bonne fortune et de prospérité pour l'année à venir.

« Le Nouvel An lunaire est également l'occasion de célébrer les contributions importantes que les Canadiens d'origine vietnamienne ont apportées, et continuent d'apporter, d'un bout à l'autre du pays, qui améliorent la force, la prospérité et la résilience du Canada. Vu la montée du racisme envers les Asiatiques, il revient à chacun de nous de s'élever contre la haine et de célébrer la diversité que le Canada a à offrir.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent cette occasion santé, bonheur et paix durant l'année du Chat.

« Chúc mừng năm mới. »

