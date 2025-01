OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An vietnamien :

« Cette semaine, les communautés vietnamiennes du Canada et du monde entier célébreront le début du Nouvel An lunaire et l'arrivée de l'année du Serpent.

« Lors de Tết Nguyên Đán, communément appelé Tết, familles et amis se réunissent afin de partager des repas, d'échanger des vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité, et de célébrer leurs riches traditions transmises de génération en génération. Des fleurs et des fruits aux couleurs vives orneront les maisons des communautés de tout le pays. En se tournant vers l'avenir avec détermination et espoir pour l'année qui vient, les gens trouveront l'inspiration dans les valeurs de sagesse et de force que symbolise le serpent.

« Le Canada compte plus de 275 000 Canadiens d'origine vietnamienne qui apportent des contributions extraordinaires à notre pays. Tết nous rappelle le rôle important de la diversité dans l'édification d'un monde fort et dynamique pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent cette fête. Que l'année du Serpent vous apporte paix, succès et joie.

« Chúc mừng năm mới. »

