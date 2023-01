OTTAWA, ON, le 22 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cabinet du Premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An chinois, qu'on appelle aussi la fête du printemps :

« Aujourd'hui, les communautés chinoises au Canada et dans le monde vont se rassembler pour célébrer la fête du printemps et accueillir l'année du Lapin. Vigilant et astucieux, le lapin symbolise l'intelligence, la compassion et l'espoir.

« Les festivités du Nouvel An chinois s'étendent sur deux semaines, depuis la veille du Nouvel An chinois jusqu'à la Fête des lanternes. Ces célébrations sont l'occasion de réfléchir au sujet de l'année qui vient de s'écouler, d'honorer les nouveaux départs et d'accueillir la bonne fortune pour l'année à venir. Au cours des prochains jours, familles et proches vont se réunir pour partager des repas, échanger des cadeaux et décorer leurs maisons.

« Le Nouvel An chinois nous donne l'occasion d'en apprendre davantage sur les traditions qui enrichissent le tissu social diversifié de notre pays. Aujourd'hui, nous reconnaissons également la montée du racisme envers les Asiatiques, une réalité douloureuse qui touche de nombreuses communautés asiatiques au Canada depuis ces dernières années. Inspirés par les symboles du lapin, mobilisons-nous en cette nouvelle année pour dénoncer la haine et célébrer les contributions remarquables que les communautés chinoises du pays tout entier ont apportées, et continuent d'apporter à l'édification d'un Canada meilleur.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons santé, joie et bonne fortune à tous ceux qui célèbrent l'année du Lapin.

« 新年快樂 新年快乐! Xīn Nián Kuài Lè! Sun Nin Fai Lok! »

