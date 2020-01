Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An chinois

OTTAWA, le 25 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An chinois, qu'on appelle aussi la fête du printemps :

« Cette semaine, les communautés chinoises au Canada et à travers le monde célébreront la fête du printemps et l'arrivée de l'année du Rat. Le rat est intelligent et couronné de succès. Il symbolise la richesse, l'énergie et l'intelligence.

« La fête du printemps est le moment de réfléchir au passé et de tourner notre regard vers l'avenir avec espoir. Familles et amis se réunissent afin de rendre grâce aux bénédictions de la dernière année, échanger des cadeaux et partager un repas.

« Pour tous les Canadiens, c'est l'occasion de souligner les contributions importantes que les Canadiens d'origine chinoise ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. Cette communauté dynamique nous rend plus forts, plus prospères et plus inclusifs.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent cette occasion une année du Rat remplie de paix, de prospérité et de joie.

« Gong Xi Fa Cai! Gong Hey Fat Choy! Gong Xi! Gong Xi! »

