OTTAWA, ON, le 7 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« J'offre mes meilleurs vœux aux chrétiens orthodoxes, y compris les chrétiens coptes, ainsi qu'aux catholiques de rite oriental qui célèbrent Noël aujourd'hui.

« Le Noël orthodoxe, qui revêt une profonde signification culturelle et religieuse, commémore la naissance de Jésus-Christ selon le calendrier julien. Précédée d'une période de jeûne et de réflexion spirituelle, cette célébration est marquée par des offices religieux, des échanges de cadeaux et le partage de plats traditionnels.

« En cette joyeuse occasion, j'invite tous les Canadiens à réfléchir aux importantes contributions que les chrétiens orthodoxes, y compris les chrétiens coptes, ainsi que les catholiques de rite oriental apportent à notre pays et à célébrer le rôle qu'ils jouent pour faire du Canada l'endroit diversifié et inclusif où nous sommes fiers de vivre.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un joyeux Noël, rempli de paix, d'espoir et de moments de réflexion, à tous ceux qui le célèbrent. »

