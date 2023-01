Déclaration du premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe

OTTAWA, ON, le 7 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes, notamment les chrétiens coptes, ainsi que les catholiques de rite oriental du Canada et d'ailleurs dans le monde célèbrent Noël.

« Cette date marque la naissance de Jésus-Christ selon le calendrier julien et représente un moment tout particulier où familles et amis se rassemblent pour célébrer, prier et réfléchir. À cette occasion, beaucoup assisteront à des offices religieux, échangeront des cadeaux et passeront du bon temps ensemble. Après une période de jeûne, les tables à manger de tout le pays seront remplies aujourd'hui de nombreux plats traditionnels.

« Les chrétiens orthodoxes, notamment les chrétiens coptes, ainsi que les catholiques de rite oriental ont apporté, et continuent d'apporter des contributions vastes et concrètes à notre pays. Avec bonté et générosité - des valeurs qui sont au cœur de Noël -, soyons reconnaissants pour la diversité que le Canada est si fier de représenter. Ensemble, continuons de bâtir un pays plus juste, plus fort et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent cette occasion aujourd'hui un Noël rempli de joie, de paix et de bienveillance. »

