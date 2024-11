OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois du patrimoine libanais :

« Aujourd'hui, nous marquons le début du Mois du patrimoine libanais et célébrons la dynamique communauté libanaise du Canada.

« Depuis l'arrivée des premiers immigrants libanais au Canada il y a près de deux siècles, la diaspora a façonné notre pays pour le meilleur. Les Canadiens d'origine libanaise figurent parmi les entrepreneurs les plus prospères du pays. Ce sont des innovateurs dans les domaines de la science, de la médecine et de la technologie. Ce sont également des chefs de file communautaires qui aident notre pays à être inclusif et accueillant. Des hôtels de ville aux cérémonies de remise des diplômes, des manuels scolaires aux sommets technologiques, les réussites des Canadiens d'origine libanaise sont visibles dans toutes nos communautés.

« Cette année, le Mois du patrimoine libanais survient à un moment particulièrement douloureux pour les communautés libanaises du Canada et du monde. En effet, on estime que plus d'un million de personnes ont été déplacées de leur foyer au Liban en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah. Des civils innocents, dont des enfants, ont été tués. La paix doit être rétablie.

« Depuis le début de l'année, le gouvernement du Canada a annoncé plus de 56 millions de dollars pour aider des partenaires humanitaires de confiance, notamment la Croix-Rouge canadienne et la Coalition humanitaire, à fournir de la nourriture, de l'eau, des soins de santé d'urgence, des services de protection et d'autres formes d'aide essentielle à la population libanaise. Nous continuons d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, à une désescalade dans toute la région et à la stabilisation de la frontière israélo-libanaise. Nous réaffirmons le soutien de longue date du Canada à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la stabilité du Liban. Le Canada insiste sur la nécessité d'une solution diplomatique le long de la Ligne bleue, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à en apprendre davantage au sujet des Canadiens d'origine libanaise et des contributions qu'ils apportent à nos communautés. En cette période difficile, nous sommes solidaires des Canadiens d'origine libanaise à l'occasion du Mois du patrimoine libanais. »

