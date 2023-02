OTTAWA, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs :

« À l'heure où nous célébrons le début du Mois de l'histoire des Noirs, nous réfléchissons à la riche histoire des communautés noires au Canada et nous promettons de bâtir un avenir équitable pour tous. C'est l'occasion pour les Canadiens de rendre hommage à l'héritage des communautés noires d'un océan à l'autre et de célébrer les contributions qu'elles ont apportées partout au pays. Qu'ils soient scientifiques, artistes, propriétaires d'entreprise ou philanthropes, les Canadiens venant des communautés noires continuent de façonner notre pays chaque jour.

« L'une des nombreuses histoires que nous célébrons en ce mois de février dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, qui se déroule cette année sous le thème "À nous de raconter", est celle de l'honorable Jean Augustine. Il y a trente ans, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme noire canadienne à être élue à la Chambre des communes et, plus tard, la première femme noire canadienne à être nommée au Conseil des ministres fédéral. Son militantisme a mené à la reconnaissance nationale du Mois de l'histoire des Noirs, et elle demeure à ce jour un symbole d'excellence pour les communautés d'un bout à l'autre du Canada et un exemple pour tous. Qu'il s'agisse de Jean Augustine, d'une pionnière de la médecine comme la Dre June Marion James, d'athlètes devenus entrepreneurs prospères tels que Donovan Bailey, de scientifiques et comédiens comme Boucar Diouf, ou d'artistes comme Dionne Brand, le thème du Mois de l'histoire des Noirs, cette année, met en valeur les histoires qu'il vaut la peine de raconter.

« L'an dernier, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,5 million de dollars pour soutenir les activités permanentes de la chaire Jean Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora de l'Université York, qui s'efforce d'éliminer les obstacles systémiques afin d'améliorer les résultats scolaires des étudiants noirs. Nous avons également fourni des fonds par le biais de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour soutenir les organismes des communautés noires, tandis que le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires continue d'offrir aux entreprises, aux organisations et aux institutions financières dirigées par des Noirs partout au Canada des ressources financières pour appuyer leur réussite aujourd'hui et demain. Ces investissements font partie intégrante de nos efforts visant à bâtir un pays équitable.

« L'histoire du Canada est marquée par le racisme envers les Noirs et, encore aujourd'hui, les communautés continuent de subir les conséquences du racisme systémique. Il est de notre responsabilité collective d'y mettre fin en écoutant, en apprenant et en agissant. C'est pourquoi, en 2018, le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui met en place un cadre mondial pour favoriser la reconnaissance, la justice et le développement des personnes d'ascendance africaine. En s'appuyant sur ce cadre, notre gouvernement continuera de s'attaquer aux défis uniques qui touchent les communautés noires.

« Nous savons qu'il reste encore du travail à faire, et le gouvernement du Canada continuera de soutenir l'avancement des communautés noires. Nous poursuivons notamment nos efforts, en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les communautés noires, pour élaborer la Stratégie de justice pour les Canadiens noirs, qui contribuera à lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des membres des communautés noires dans notre système de justice pénale. De plus, par l'entremise de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous poursuivrons nos efforts pour combattre le racisme envers les Noirs, éliminer les iniquités, outiller les communautés et modifier les attitudes en accentuant la sensibilisation.

« Ce mois-ci, je vous invite tous à participer à des événements communautaires dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs ainsi qu'à écouter et à transmettre activement les histoires que les communautés noires ont à raconter. Continuons à célébrer leurs nombreuses contributions passées et présentes. Ensemble, nous continuerons à bâtir un pays plus fort et plus résilient, où tous les Canadiens peuvent réussir, s'épanouir et faire entendre leur voix. »

