OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes :

« D'une génération à l'autre, les femmes ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui et, souvent, sans la reconnaissance qu'elles méritent. Chaque année, pendant le Mois de l'histoire des femmes, nous rendons hommage à leur résilience, nous célébrons les progrès qu'elles ont accomplis et nous œuvrons à rendre le Canada plus juste pour tous.

« Le thème de cette année, "Femmes au travail : croissance économique du passé, du présent et de l'avenir", met en lumière le travail important que réalisent les femmes pour bâtir un Canada plus prospère. Qu'elles soient propriétaires d'entreprises locales, fondatrices d'entreprises en démarrage, spécialistes des politiques, femmes de métier, cheffes d'entreprise, travailleuses de la santé ou chercheuses, les femmes de notre pays, tous horizons confondus, sont des leaders et des innovatrices qui créent des possibilités pour les autres et un avenir meilleur pour tout le monde.

« Malgré les progrès accomplis, les femmes sont toujours confrontées à des inégalités et à des injustices. Dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, le gouvernement fédéral fait tomber les barrières et aide les entrepreneures à lancer leur entreprise, à la développer et à réussir. Notre système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui vise la prestation de services à 10 dollars par jour dans l'ensemble du Canada, aide les parents à bâtir leur carrière tout en donnant à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Grâce à ce système, le taux de participation des femmes au marché du travail a atteint un niveau record. Enfin, par l'intermédiaire d'initiatives comme l'outil Equi'Vision, nous encourageons les entreprises canadiennes à s'attaquer aux écarts de salaire et à la sous-représentation dans les lieux de travail. Notre message est clair : lorsque les femmes réussissent, notre économie et le Canada réussissent aussi.

« Nous prenons également des mesures pour étendre les soins de santé sexuelle et reproductive à l'ensemble du pays. Grâce au Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, nous faisons tomber des obstacles, augmentons l'accès à ces services essentiels et appuyons des organismes communautaires de tout le Canada qui contribuent à offrir ces soins.

« Nous nous attaquons aux inégalités dans le cadre du premier Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et par le biais de programmes et d'initiatives qui fournissent des fonds pour soutenir les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+, autochtones et d'autres groupes marginalisés. De plus, par l'intermédiaire de la Voie fédérale, nous accélérons nos efforts pour résoudre la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Enfin, le Canada continue de défendre l'égalité des sexes et les droits des femmes au-delà de ses frontières au moyen de sa Politique d'aide internationale féministe.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à célébrer les femmes qui ont fait du Canada le pays florissant, diversifié et prospère que nous appelons le nôtre aujourd'hui. »

