OTTAWA, ON, le 6 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II :

« Il y a 70 ans aujourd'hui, Sa Majesté la reine Elizabeth II accédait au trône et devenait reine du Canada. En cet anniversaire, je me joins à des millions de personnes au Canada et dans tout le Commonwealth pour féliciter Sa Majesté à l'occasion de son jubilé de platine.

« C'est la première fois depuis la Confédération que les Canadiens peuvent célébrer le jubilé de platine de leur souverain. Ce jalon historique nous invite à rendre hommage à Sa Majesté pour l'ensemble de sa vie consacrée au service du Canada, du Commonwealth et de ses citoyens.

« Tout au long de son règne, Sa Majesté a été une présence constante dans la vie des Canadiens, leur offrant un leadership inébranlable en période de changement, de difficultés ou d'incertitude. Elle a partagé certains des moments les plus marquants de notre histoire récente, des moments qui nous inspirent beaucoup de fierté - de la célébration du 100e anniversaire de la Confédération en 1967 aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, en passant par la proclamation de la Loi constitutionnelle en 1982. Sa Majesté est marraine de plus de 600 organismes de bienfaisance et autres organisations, dont 36 au Canada. Aujourd'hui encore, elle continue de témoigner à notre pays son dévouement et sa générosité tout en défendant nos valeurs les plus chères d'unité, de paix et de liberté.

« Pour marquer cette occasion très spéciale et célébrer les réalisations du Canada au cours des 70 dernières années, le gouvernement du Canada organisera une série d'activités tout au long de l'année et appuiera des projets et des initiatives communautaires dans tout le pays. J'invite tous les Canadiens à prendre part à ces célébrations, tout en continuant de respecter les consignes de santé publique, et à réfléchir au lien particulier qui nous unit à la monarchie ainsi qu'aux nombreux moments forts que nous avons partagés avec Sa Majesté.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos vœux les plus chaleureux à Sa Majesté à l'occasion de ses 70 ans de règne et nous la remercions pour son service et son dévouement inlassables en tant que souveraine. »

