OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour national de la libération de la Corée :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la population coréenne et aux dynamiques diasporas coréennes au Canada et ailleurs dans le monde pour souligner le 78e Jour national de la libération de la Corée.

« Le Jour de la libération, aussi appelé le Gwangbokjeol (jour de restauration de la lumière), marque la libération de la péninsule coréenne en 1945, après 35 ans d'occupation. Cette occasion est un puissant rappel de la force et de la résilience du peuple coréen, qui ont permis à la République de Corée de devenir le symbole de la démocratie et du progrès qu'elle est aujourd'hui.

« Le Canada accueille l'une des plus vastes diasporas coréennes dans le monde. En effet, plus de 220 000 Canadiens d'origine coréenne vivent ici, d'un océan à l'autre. Notre relation bilatérale grandissante est ancrée dans ces liens chaleureux et de longue date entre nos peuples, dont j'ai pu être directement témoin durant ma visite en Corée, au mois de mai dernier.

« Cette année, le Canada et la Corée célèbrent 60 ans de relations diplomatiques. Au cours de cette période, la Corée est devenue un partenaire essentiel du Canada, comme le démontre l'établissement du partenariat stratégique global entre le Canada et la Corée du Sud, l'an dernier. Nos pays sont déterminés à se porter ensemble à la défense de la paix, des droits de la personne et de l'ordre international fondé sur des règles, en particulier dans la région indo-pacifique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la libération de la Corée et à prendre conscience des nombreuses contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour national de la libération de la Corée au Canada et dans le monde. »

