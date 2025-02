OTTAWA, ON, le 15 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada :

« Il y a 60 ans aujourd'hui, le drapeau du Canada a été hissé pour la première fois sur la Colline du Parlement. Depuis que les Premières Nations utilisent l'érable pour sa sève sucrée et son bois, jusqu'à l'apparition de la feuille d'érable sur les casques et les pièces de monnaie au 19e siècle, et pendant toutes les générations qui ont suivi, la feuille d'érable a été l'emblème de l'identité et de l'unité du Canada.

« L'unifolié a toujours été au cœur de l'histoire du Canada. Il a figuré sur les uniformes des membres de nos Forces armées, depuis les plages de Normandie jusqu'aux champs de bataille de l'Afghanistan. Il a flotté au-dessus de bâtiments et de palais de justice, dans des écoles et des bibliothèques ainsi que dans les missions diplomatiques du Canada aux quatre coins du globe. Il a été porté par des grands randonneurs et hissé au sommet de podiums olympiques. Il a été lancé dans l'espace et porté au point le plus élevé de la planète. Il est gravé sur les pierres tombales des militaires, hommes et femmes, qui ont donné leur vie pour notre pays, et il recouvre leurs cercueils lorsqu'ils sont inhumés.

« Notre drapeau symbolise la beauté époustouflante du Canada : le blanc de la neige en hiver et le rouge des feuilles d'érable en automne. Il représente nos rêves et nos sacrifices, notre travail acharné et notre désir constant de progresser. Il suscite la fierté des Canadiens qui sont venus de tous les coins du monde pour forger une nation dotée d'une identité unique qui mérite d'être soutenue et célébrée. Notre drapeau est également une source d'inspiration pour tous ceux qui choisissent de venir chez nous à la recherche d'un avenir meilleur.

« J'ai eu l'immense honneur et le privilège de servir les Canadiens sous ce drapeau. Au cours des neuf dernières années, j'ai pu admirer l'excellence canadienne dans tous les quartiers que j'ai visités. Dans toutes les ambassades et les bases des Forces armées. Dans chaque petite entreprise et dans chaque aréna de hockey. Après avoir réfléchi à ces dernières semaines, je peux dire que je n'ai jamais été aussi optimiste quant à l'avenir de notre pays. Les Canadiens font preuve d'une résilience sans faille. Notre amour pour notre pays est inébranlable. Et même si nous sommes gentils et généreux, nous ne nous laisserons jamais faire. Si nous nous retrouvons au pied du mur, nous défendrons et choisirons toujours le Canada. Nous sommes un pays fier, souverain et indépendant - et nous le resterons toujours.

« En ce Jour du drapeau national du Canada, j'invite toute la population du pays, forte de 41 millions d'habitants, à célébrer la promesse de l'unifolié et à brandir fièrement notre drapeau. Continuons à écrire l'histoire durable du Canada. Bâtissons un pays meilleur et plus juste, où règnent l'unité, la diversité et la prospérité. Restons unis, travaillons et grandissons ensemble, et représentons fièrement le véritable Nord, fort et libre. »

