« Aujourd'hui, nous célébrons le 59e anniversaire de l'un des plus grands symboles de notre pays : le Drapeau national du Canada.

« Le 15 février 1965, l'unifolié a été hissé pour la première fois sur la Colline du Parlement. Des décennies plus tard, ce symbole reste au cœur de notre identité en ce qu'il représente les valeurs de paix, de diversité et d'unité qui nous définissent en tant que Canadiens.

« L'unifolié est à la fois un symbole des progrès que nous avons réalisés et un témoignage de notre aspiration à atteindre de nouveaux sommets. Notre drapeau a été lancé dans l'espace et porté jusqu'au point le plus élevé de la planète. Il a flotté devant les ports, aéroports, écoles et bibliothèques de partout au pays, comme devant les missions diplomatiques du Canada dans le monde entier.

« L'unifolié symbolise également les valeurs de bienveillance, d'empathie et d'ardeur au travail que partagent les Canadiens. Des médecins aux innovateurs, en passant par les membres des Forces armées canadiennes et les premiers intervenants, l'unifolié représente notre foi inébranlable dans le progrès, la prospérité et un avenir meilleur.

« À bien des égards, l'unifolié constitue la promesse du Canada. La promesse voulant que chaque génération puisse réussir encore mieux que la précédente. En ce Jour du drapeau national du Canada, efforçons-nous de concrétiser la promesse du drapeau, d'incarner ses valeurs et de bâtir un avenir meilleur et plus prospère ensemble. »

