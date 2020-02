Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, le 15 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada :

« Il y a 55 ans, le drapeau du Canada flottait pour la première fois sur la Colline du Parlement, au sein de nos communautés et dans les missions diplomatiques à travers le monde.

« Aujourd'hui, en ce Jour du drapeau national du Canada, nous célébrons l'anniversaire de la feuille d'érable et ce qu'elle symbolise pour notre merveilleux pays.

« En période d'incertitude, le drapeau nous rappelle que les valeurs communes qui nous unissent, soit l'ouverture, la générosité, la paix et la liberté, sont plus fortes que nos différences.

« Au cours des décennies, nous pouvons voir la feuille d'érable dans l'art canadien ainsi que sur les médailles, les insignes et les armoiries de notre pays. Il a aussi été porté jusqu'aux plus hauts sommets du mont Everest, dans l'espace avec le premier astronaute canadien, et à travers le monde sur l'uniforme des membres des Forces armées canadiennes. Cet été, les athlètes canadiens le porteront avec fierté aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à réfléchir à notre drapeau et à ce qu'il représente pour chacun d'entre nous. Symbole de notre riche histoire, il évoque la promesse du brillant avenir que nous bâtissons ensemble. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/