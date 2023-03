OTTAWA, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour du Commonwealth :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à 55 autres pays dans le monde pour célébrer le Jour du Commonwealth (en anglais seulement), sous le thème "Forger un avenir commun durable et pacifique".

« Au sein du Commonwealth, le Canada collabore avec des partenaires internationaux pour faire progresser des valeurs communes de paix, de prospérité et de démocratie. Ensemble, nous nous efforçons d'améliorer la vie des 2,5 milliards de personnes unies par cette organisation.

« C'est aujourd'hui le premier Jour du Commonwealth depuis le décès de Sa regrettée Majesté la reine Elizabeth II, ce qui nous donne l'occasion de nous rappeler et d'honorer son legs impérissable.

« Ayant maintenant à leur tête Sa Majesté le roi Charles III, les pays du Commonwealth établissent des consensus en menant des délibérations autour de questions qui leur sont importantes et militent en faveur de l'inclusion des petits États vulnérables sur la scène internationale. En s'appuyant sur leurs liens d'amitié et leur bonne foi, les pays du Commonwealth ont fait progresser de manière importante leurs priorités, telles que la démocratie et la paix, l'environnement, l'éducation et le développement durable.

« Le grand héritage laissé par le Canada au Commonwealth est l'Agence du Commonwealth pour l'enseignement. Basée en Colombie-Britannique, l'Agence aide les nations en développement à améliorer l'accès à une éducation et à une formation de qualité.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à réfléchir à tout ce que nous avons accompli en tant que membre de longue date de cette organisation historique et à renouveler l'engagement à bâtir un avenir meilleur pour tous, en collaboration avec nos partenaires du Commonwealth. »

