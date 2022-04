OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« Aujourd'hui, de concert avec la communauté internationale, nous soulignons le Jour de la Terre, qui nous rappelle le devoir commun que nous avons de protéger notre planète - maintenant et pour les générations à venir.

« Nous, Canadiens, avons la chance de vivre près de forêts époustouflantes, de montagnes majestueuses et de somptueux lacs et littoraux. Ces dons sont pour nous une source d'inspiration, mais ils s'accompagnent également d'une immense responsabilité de protection. Qu'il s'agisse de préserver la nature, de lutter contre les changements climatiques ou d'assurer la qualité de l'air, le Canada continuera d'ouvrir la voie vers un avenir meilleur pour tous.

« Nous avons déjà accompli de véritables progrès. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a protégé des superficies sans précédent de terres, d'eau et d'océans au pays afin d'atteindre son objectif de protéger le quart des terres et des océans du Canada d'ici 2025, et 30 % des terres et des océans d'ici 2030. Nous avons planté des dizaines de millions d'arbres à travers le pays et la saison de plantation de 2022 bat son plein. De plus, nous interdisons l'emploi des plastiques à usage unique néfastes, nous créons plus de parcs nationaux et d'espaces verts dont les Canadiens pourront bénéficier et nous investissons dans notre Plan de protection des océans.

« La protection de la nature et le combat contre les changements climatiques sont des efforts partagés. Nous avons beaucoup à apprendre des peuples autochtones, qui sont des gardiens responsables de la terre, de l'eau, de l'air et du vivant depuis la nuit des temps. Nous soutenons davantage d'initiatives de conservation dirigées par des Autochtones d'un bout à l'autre du pays par l'intermédiaire des initiatives Gardiens autochtones et Aires protégées et de conservation autochtones.

« On ne peut nier que la crise climatique est étroitement liée à la crise de la perte rapide de biodiversité. Il est important de protéger davantage la nature pour lutter contre les changements climatiques : cela nous aidera à capter et à stocker du carbone et aidera nos communautés à devenir plus résilientes face aux effets des changements climatiques, comme les inondations et les sécheresses. Le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte que nous avons fait paraître récemment, qui s'ajoute au Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, souligne les prochaines étapes à franchir pour mettre à profit toute la puissance de la nature afin de lutter contre les changements climatiques et de créer des communautés fortes et en santé, d'un océan à l'autre. Qu'il s'agisse de préserver les milieux humides ou de protéger des forêts anciennes, de travailler en partenariat avec les agriculteurs, de réduire les émissions ou de produire des aliments de manière plus durable, notre plan offre à tous un avenir meilleur.

« Aujourd'hui, en ce #JourDeLaTerre, réfléchissons tous ensemble à la chance que nous avons de vivre dans un si beau pays. Lorsque nous protégeons notre planète, tout le monde en sort gagnant. Nous assurons la qualité de l'air, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne et nous veillons à ce que nos enfants et nos petits-enfants puissent hériter des splendeurs de la nature dont nous sommes si fiers en tant que Canadiens. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]