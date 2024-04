OTTAWA, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons du courage et des sacrifices des soldats canadiens qui se sont battus pour la paix, la liberté et la justice lors de la bataille de la crête de Vimy.

« Au petit matin du 9 avril 1917, après des mois de préparation minutieuse, les soldats canadiens ont pris d'assaut la crête de Vimy dans le nord de la France, qui était alors occupée par les Allemands. Après quatre intenses journées de combats féroces, nos troupes ont obligé les Allemands à battre en retraite et se sont emparées de la crête. La victoire du Canada à la crête de Vimy est l'une des plus mémorables de la Première Guerre mondiale, mais elle a exigé un lourd tribut. En effet, plus de 7 000 courageux soldats canadiens ont été blessés, et près de 3 600 autres ne sont jamais rentrés au pays.

« La bataille de la crête de Vimy est un événement marquant de l'histoire canadienne. Pour la première fois, les quatre divisions du Corps canadien, représentant différentes régions du pays, combattaient côte à côte sous un front uni. Ces soldats extraordinaires ont contribué à l'identité canadienne et, encore aujourd'hui, leur bravoure demeure une source d'inspiration. Le Monument commémoratif du Canada à Vimy rend d'ailleurs hommage à cette remarquable bataille et à tous ceux qui ont servi notre pays pendant la Première Guerre mondiale. Sur les murs du monument sont gravés les noms des Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime durant le conflit en France et n'ont pas de sépulture connue.

« En ce Jour de la bataille de la crête de Vimy, nous rendons hommage aux soldats canadiens qui ont répondu à l'appel du devoir. Nous en profitons également pour exprimer notre gratitude à tous les braves Canadiens et Canadiennes en uniforme qui se portent à la défense de la paix, de la liberté et de la démocratie, au pays comme à l'étranger.

« Nous nous souviendrons. »

