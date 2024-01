OTTAWA, ON, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'unité de l'Ukraine :

« En ce Jour de l'unité de l'Ukraine, nous célébrons la force, le courage et la détermination inébranlable du peuple ukrainien.

« À cette date historique, en 1919, l'Acte d'unification était proclamé, réunissant la République populaire d'Ukraine et la République populaire d'Ukraine occidentale en un seul État indépendant.

« Le Canada et l'Ukraine entretiennent des liens étroits, et nous sommes fiers d'accueillir la plus vaste diaspora ukrainienne du monde occidental. En effet, 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne sont établis au Canada. Cette étroite relation s'accompagne d'un attachement commun à la liberté, à la démocratie et à la primauté du droit.

« Aujourd'hui, cette indépendance durement acquise est de nouveau attaquée. Les Ukrainiens, qui traversent un autre hiver en subissant la guerre d'agression illégale et injustifiable menée par la Russie, continuent à défendre leur patrie avec courage et ténacité. Le combat que mène l'Ukraine est également une lutte pour la liberté et pour la démocratie. L'Ukraine restera libre, elle demeurera indépendante, et le Canada continuera de la soutenir aussi longtemps qu'il le faudra.

« En soulignant le Jour de l'unité de l'Ukraine, nous rendons hommage à cette union durable et saluons l'incroyable résilience des Ukrainiens. Nous réaffirmons également notre engagement à soutenir la liberté, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine.

« Slava Ukraini! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

