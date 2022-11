Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones du Canada et du monde entier pour célébrer le Jour de l'indépendance de la Lettonie.

« Le Canada et la Lettonie entretiennent une relation forte et positive fondée sur des liens étroits entre nos populations et un attachement commun à la démocratie, à la liberté et à la primauté du droit. Plus de 30 000 personnes d'origine lettone vivent au Canada et contribuent au tissu économique, culturel et social de notre pays.

« Le Canada est le premier pays du G7 à avoir reconnu le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991, après plus d'un demi-siècle de régime communiste. Il a également été le premier pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), en 2004. Depuis, notre relation en matière de défense a toujours gagné en importance. En effet, le Canada dirige maintenant le Groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, où plus de 700 militaires canadiens basés en Lettonie collaborent avec les forces terrestres lettones et nos alliés pour consolider la défense collective de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est. Le Canada a également augmenté sa présence militaire en Lettonie face à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pour épauler nos alliés sur le flanc est de l'OTAN. J'ai eu le plaisir de rencontrer des militaires canadiens sur le terrain en Lettonie à différentes reprises. Leur présence, de même que le courage et la détermination qu'ils affichent, témoignent de l'engagement indéfectible du Canada envers la Lettonie et la région.

« Le Canada continuera de collaborer avec la Lettonie en vue de resserrer nos relations bilatérales, pour le mieux-être des Canadiens et des Lettons. Lors de la visite que j'ai effectuée en Lettonie plus tôt cette année, le président Egils Levits et moi avons réaffirmé notre volonté commune de voir s'établir de nouveaux partenariats entre les deux pays. Ces partenariats pourraient notamment porter sur l'innovation, les échanges culturels et la coopération scientifique. Au printemps, j'ai également eu le plaisir d'accueillir le premier ministre de la Lettonie, Krišjānis Kariņš, afin de resserrer encore davantage nos relations bilatérales. Cette rencontre nous a permis de mieux coordonner nos efforts relativement à l'aide militaire que nous envoyons à l'Ukraine et de discuter d'enjeux de sécurité qui touchent l'ensemble de la région baltique. En outre, l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne nous permettra de continuer à créer de bons emplois et de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à saluer les contributions que les Canadiens d'origine lettone ne cessent d'apporter à notre grand pays, et j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de la Lettonie. »

