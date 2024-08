OTTAWA, ON, le 24 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de l'Ukraine :

« À pareille date, en 1991, l'Ukraine devenait un pays libre et indépendant. Trente-trois ans plus tard, face à la brutalité et à une odieuse agression, les Ukrainiens sont résolus à défendre vaillamment leur souveraineté.

« Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Nous avons reconnu à cette époque ce que nous réaffirmons aujourd'hui : la démocratie, la liberté et la primauté du droit doivent toujours être défendues. Les despotes qui tentent de redessiner les frontières ne doivent pas réussir. Les Ukrainiens ‒ et eux seuls ‒ ont le droit de choisir leur propre avenir.

« Chaque année, quand le Canada célèbre sa propre indépendance, les Canadiens voient l'unifolié comme un symbole d'espoir, de courage et de la défense du bien. À de nombreux égards, les Ukrainiens se battent pour les mêmes valeurs que celles incarnées par notre drapeau. Voilà pourquoi le Canada est un ami et un partenaire de l'Ukraine, et le sera toujours.

« Depuis le début de la guerre, le Canada a engagé plus de 19,5 milliards de dollars à l'appui de l'Ukraine. Qu'il s'agisse de véhicules blindés, de munitions d'artillerie, de formation ou de fournitures pour l'hiver, nous contribuons à préparer les Ukrainiens au champ de bataille. Nous travaillons avec les Alliés pour aider l'Ukraine à se reconstruire et pour exiger des comptes de la Russie. Enfin, nous avons aidé des enfants ukrainiens déplacés illégalement à regagner leurs foyers légitimes, dans le cadre de nos efforts globaux visant à aider l'Ukraine à parvenir à une paix juste et durable.

« Aujourd'hui, plus de 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne sont chez eux au Canada, formant ainsi la deuxième plus importante diaspora ukrainienne dans le monde. Certains d'entre eux contribuent à la réussite de nos communautés depuis des décennies alors que d'autres se sont établis dans notre pays au cours des dernières années, accueillis avec chaleur et bienveillance par les Canadiens à travers le pays.

« L'histoire de l'Ukraine ne pourra jamais être réécrite. Son identité ne pourra jamais être effacée. Personne ne peut ni ne pourra jamais briser le moral du peuple ukrainien.

« Le combat de l'Ukraine nous rappelle que la démocratie mérite d'être défendue et qu'elle a la force de triompher. En ce Jour de l'indépendance de l'Ukraine, le Canada demeure résolument aux côtés de nos amis ukrainiens.

« Slava Ukraini! »

