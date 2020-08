OTTAWA, ON, le 15 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour de l'indépendance de l'Inde :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Indiens et aux communautés indo-canadiennes à travers le pays pour célébrer le Jour de l'indépendance de l'Inde, la plus grande démocratie du monde.

« Le Canada et l'Inde entretiennent une relation forte, durable et dynamique qui repose sur des traditions communes à l'égard de la démocratie et du pluralisme. Cette relation repose également sur de profonds liens culturels et entre les gens. Plus d'un million de Canadiens sont de descendance indienne, et ces derniers ont apporté et continuent d'apporter d'importantes contributions à notre pays.

« Le Canada et l'Inde collaborent de près au sein d'organisations internationales telles que les Nations Unies, le Commonwealth et l'Organisation mondiale du commerce. Pour le bien des gens de nos deux pays, nous sommes impatients de resserrer nos partenariats dans des secteurs importants tels que le commerce et les investissements, l'éducation et la formation axée sur les compétences, les sciences et l'innovation, ainsi que les changements climatiques.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de l'Inde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/