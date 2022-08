OTTAWA, ON, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'émancipation :

« Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de l'émancipation, nous soulignons la douloureuse histoire de l'esclavage au Canada et célébrons la force et la détermination des communautés noires, qui ont milité - et continuent de militer aujourd'hui - en faveur de la liberté, de la justice et de l'égalité.

« Désigné officiellement l'an dernier à l'unanimité par la Chambre des communes, le Jour de l'émancipation est souligné le jour où l'esclavage a été aboli dans l'Empire britannique en 1834. Cette journée historique a ouvert la voie à la libération de plus de 800 000 esclaves d'origine africaine et de leurs descendants au Canada, dans certaines régions des Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud. Depuis lors, le 1 août est commémoré dans de nombreuses régions du monde, notamment dans le cadre de célébrations de la liberté organisées partout au Canada.

« Malgré l'abolition de l'esclavage il y a près de deux siècles, ses effets perdurent de nos jours. L'héritage du racisme systémique envers les communautés noires reste ancré dans notre société, y compris dans nos institutions. C'est pourquoi, en ce Jour de l'émancipation, nous rendons hommage aux innombrables acteurs du changement qui n'ont ménagé aucun effort pour que tous les membres des communautés noires du Canada puissent participer pleinement à la société. Grâce à leur persévérance et à leur volonté, nous avons réalisé de véritables progrès vers la création d'un avenir meilleur pour tous.

« Dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, le gouvernement continue d'aborder toutes les formes de discrimination à caractère racial au Canada, y compris le racisme envers les Noirs et les inégalités systémiques, tout en favorisant l'établissement de lois, de politiques, de programmes et de services plus efficaces qui profitent à tous les Canadiens. Nous avons également fait d'importants progrès dans la mise en place d'un nouveau plan d'action pangouvernemental pour améliorer le bien-être des communautés noires. Cela comprend notre engagement à mettre en œuvre une stratégie judiciaire pour les Noirs visant à remédier aux inégalités présentes dans le système de justice pénale et nos efforts continus pour éliminer la haine envers les Noirs et le racisme systémique sous toutes ses formes. Notre démarche est alignée sur les thèmes de reconnaissance, de justice et de développement de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, que le Canada a reconnue en 2018.

« Aujourd'hui, nous célébrons aussi les nombreuses réalisations et contributions que les personnes noires du Canada ont faites - et continuent de faire - dans notre société ainsi que le rôle important qu'elles jouent pour renforcer notre pays.

« En ce Jour de l'émancipation, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation au Canada ainsi que sur ses effets à long terme, que les membres des communautés noires ressentent encore aujourd'hui. Nous devons reconnaître les vérités du passé et renouveler chaque jour notre engagement à combattre la haine envers les Noirs et le racisme systémique afin de bâtir un pays meilleur et plus inclusif, pour tous. »

