OTTAWA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Aujourd'hui, en ce Jour de deuil national, nous rendons hommage à tous les travailleurs canadiens qui sont décédés ou ont été blessés en milieu de travail. Nos pensées accompagnent toutes les personnes qui vivent au quotidien avec les souffrances occasionnées par ces tragédies.

« Une seule blessure ou un seul décès attribuable au travail, c'est trop. Pour aider à prévenir d'autres tragédies, le gouvernement du Canada travaille de près avec des employeurs, des employés, des syndicats et d'autres intervenants et partenaires à informer et à sensibiliser les gens à l'égard des risques liés au travail. Nous continuerons de contribuer à la sécurité des Canadiens en milieu de travail et ailleurs.

« Les deux dernières années ont été difficiles, surtout pour nos travailleurs de première ligne et nos travailleurs essentiels, qui ont joué un rôle indispensable pour nous aider durant la pandémie. Le gouvernement a soutenu nos travailleurs de première ligne et nos travailleurs essentiels en leur fournissant l'équipement de protection individuelle nécessaire pour assurer leur sécurité et en augmentant les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu. Aujourd'hui, au moment où nous nous remettons de la pandémie, nous reconnaissons les risques et les défis importants auxquels ils ont été exposés ainsi que les sacrifices qu'ils ont faits pour assurer la santé et la sécurité de tous au cours des deux dernières années.

« En ce jour sombre, j'encourage tous les Canadiens à observer une minute de silence pour rendre hommage aux travailleurs qui ont perdu la vie ou ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Honorons leur mémoire en continuant de faire du Canada un endroit plus sain et plus sécuritaire où travailler et vivre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]