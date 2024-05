OTTAWA, ON, le 18 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif du génocide des Tamouls :

« Il y a quinze ans, le conflit armé qui a duré un quart de siècle au Sri Lanka prenait fin. Des dizaines de milliers de Tamouls y ont perdu la vie dans des circonstances tragiques, notamment lors du massacre de Mullivaikal. Beaucoup d'autres sont encore portés disparus, blessés ou déplacés. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes, aux survivants et à leurs proches, qui souffrent encore de cette violence insensée.

« Il y a deux ans, le Parlement canadien a voté à l'unanimité pour faire du 18 mai le Jour commémoratif du génocide des Tamouls. Nous ne cesserons jamais de militer en faveur de la justice et de la reddition de comptes pour les crimes commis durant le conflit et de mettre en lumière les épreuves endurées par tout le peuple sri-lankais. En 2023, nous avons imposé des sanctions à quatre anciens hauts fonctionnaires sri-lankais en réponse à leurs violations des droits de la personne au pays durant le conflit armé.

« Le Canada défend fermement les droits de la personne au Sri Lanka. Nous faisons avancer notre travail avec nos partenaires internationaux afin de mettre pleinement en œuvre la résolution adoptée en octobre 2022 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, laquelle réclame le renforcement de la réconciliation, de la justice, de la reddition de comptes et des droits de la personne au Sri Lanka. De plus, nous continuons d'exhorter le gouvernement du Sri Lanka à respecter la liberté de religion, de croyance et de pluralisme, qui sont des valeurs essentielles à une paix durable.

« Ce jour commémoratif nous rappelle le devoir collectif que nous avons de défendre les droits de la personne, la justice et la reddition de comptes - des valeurs qui ne peuvent être tenues pour acquises. Le Canada ne cessera jamais de protéger les droits de la personne dans le monde. Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à rendre hommage aux victimes du conflit armé au Sri Lanka. Ensemble, réfléchissons à la manière de bâtir un monde meilleur, plus inclusif et plus pacifique, pour le bien de tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]