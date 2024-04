OTTAWA, ON, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour commémoratif du génocide arménien, qu'on appelle également Medz Yeghern :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés arméniennes du Canada et du monde entier pour marquer le Jour commémoratif du génocide arménien. Nous nous remémorons ce chapitre sombre de l'histoire, rendons hommage aux victimes qui ont perdu la vie et réfléchissons aux traumatismes que tant de personnes subissent encore.

« Il y a vingt ans, le gouvernement du Canada s'est joint aux membres de la communauté internationale pour reconnaître officiellement la réalité historique et tragique du génocide arménien. Cette reconnaissance revêt une signification profonde pour de nombreux Canadiens, en particulier ceux d'origine arménienne. Ensemble, nous veillerons à ce que les récits des personnes touchées ne soient jamais oubliés.

« Au Canada, le mois d'avril est le Mois de la commémoration, de la condamnation et de la prévention du génocide, qui nous rappelle les conséquences de l'indifférence. Nous devons nous souvenir des victimes du génocide arménien et honorer leur mémoire. Nous devons dénoncer la haine et défendre la diversité, l'inclusion et les droits de la personne ‒ c'est notre responsabilité commune et collective.

« Le Jour commémoratif du génocide arménien est un moment de réflexion et de souvenir. À l'occasion de cette journée solennelle, j'encourage tous les Canadiens à se renseigner sur les événements qui ont mené à cette perte d'humanité insensée. Bâtissons une société où chacun se sent à l'abri de la discrimination et de la violence. »

