OTTAWA, ON, le 21 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 95e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada :

« Aujourd'hui, je me joins à des millions de gens au Canada et à travers le monde pour célébrer le 95e anniversaire de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Reine du Canada.

« Le leadership et le service indéfectible de Sa Majesté témoignent de son dévouement inébranlable envers nous tous. Depuis son accession au trône en 1952, elle a servi avec dignité, sagesse et grâce. Au cours de la dernière année, elle a apporté espoir et encouragement à de nombreux Canadiens alors que nous étions tous confrontés aux répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19.

« Aujourd'hui, nous partageons également son deuil. Nos pensées accompagnent Sa Majesté et les membres de la famille royale qui pleurent la perte du duc d'Édimbourg, un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père bien-aimé, et un grand ami du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à Sa Majesté un joyeux 95e anniversaire. Au fil des ans, les Canadiens ont partagé de nombreux moments spéciaux avec Sa Majesté et la famille royale, et nous sommes reconnaissants de son dévouement envers le Canada et le Commonwealth. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/