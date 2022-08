OTTAWA, ON, le 19 août 2022 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 80e anniversaire du raid de Dieppe:

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des braves Canadiens qui ont pris part au raid de Dieppe, l'un des jours les plus difficiles et les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale pour notre pays.

« Le 19 août 1942, près de 5 000 soldats canadiens, ainsi que leurs alliés britanniques et américains, se sont approchés des plages de Dieppe et des environs, en France occupée. Leur objectif était de tester les défenses ennemies, d'endommager ses installations portuaires, et de recueillir d'importants renseignements pour aider à vaincre l'Allemagne nazie.

« Malheureusement, les soldats canadiens débarqués sur la rive ont été confrontés aux tirs soutenus de l'ennemi, et seuls quelques petits groupes de Canadiens ont réussi à atteindre les rues de Dieppe. Dans les airs, l'Aviation royale canadienne et la Royal Air Force britannique ont poursuivi l'offensive, menant l'une des batailles aériennes les plus acharnées de la Seconde Guerre mondiale. Forcés de battre en retraite, les Alliés sont retournés en Grande-Bretagne après neuf heures de combat intense.

« Lors de cette opération, un nombre important de soldats canadiens ont été blessés, 916 ont été tués et 1 946 ont été faits prisonniers de guerre. La plupart de ces derniers sont restés captifs jusqu'à la fin de la guerre en Europe, presque trois ans plus tard. Malgré ce revers dévastateur, les soldats canadiens et alliés ont fait preuve d'un héroïsme, d'une résilience et d'un courage exceptionnels. Des leçons précieuses ont aussi été tirées du raid de Dieppe et d'autres assauts amphibies, qui se sont avérées essentielles pour planifier d'autres attaques, notamment lors du jour J et de la bataille de Normandie. Cette offensive a donc contribué à la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie et, de ce fait, à changer le cours de l'histoire.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux milliers de Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime à Dieppe. J'invite chacun à participer à un évènement commémoratif pour souligner cet anniversaire solennel, et à commémorer la mémoire de ceux et celles qui ont défendu nos valeurs de paix, de liberté, et de justice.

« Nous nous souviendrons. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]