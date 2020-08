Déclaration du premier ministre à l'occasion du 78e anniversaire de l'offensive sur Dieppe

OTTAWA, ON, le 19 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 78e anniversaire de l'offensive sur Dieppe :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux braves Canadiens qui ont pris part à l'offensive sur Dieppe, le jour le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale pour le Canada.

« Le 19 août 1942, près de 5 000 soldats canadiens, aux côtés d'alliés britanniques et américains, ont débarqué sur les plages de Dieppe, Puys et Pourville, en France occupée.

« Ces forces alliées terrestres, aériennes et maritimes ont été déployées pour mettre à l'essai les défenses allemandes. Elles ont également été déployées pour endommager les installations portuaires et de transport ennemies, ainsi que recueillir des renseignements pour aider à vaincre l'Allemagne nazie. Par contre, l'offensive ne s'est pas déroulée comme prévu et a rapidement tourné à la tragédie.

« Les soldats alliés amenés sur la rive par une flotte de navires et une péniche de débarquement ont perdu l'élément de surprise et ont été confrontés aux tirs violents de l'ennemi. Après neuf heures de combat, ils ont été forcés de battre en retraite. Dans les airs, la Royal Air Force et l'Aviation royale canadienne ont mené l'une des batailles aériennes les plus intenses de la guerre. Lors de l'offensive sur Dieppe, plus de 3 350 Canadiens ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Ce fut l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire militaire de notre pays.

« Cette journée a été marquée par des pertes dévastatrices, mais aussi par un courage, une force et une résilience extraordinaires. Les forces alliées ont tiré des leçons inestimables de l'offensive sur Dieppe. Ces leçons ont servi lors d'attaques et de débarquements futurs, y compris le jour J, qui représente un tournant qui a aidé les Alliés à remporter la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale.

« En cet anniversaire solennel, nous nous souvenons des milliers de Canadiens qui ont répondu à l'appel et qui ont tant sacrifié à Dieppe. Nous remercions tous nos anciens combattants d'avoir défendu les valeurs de paix, de justice et de liberté dont nous jouissons aujourd'hui.

« N'oublions jamais. »

