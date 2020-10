OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 60e anniversaire du Jour de l'indépendance de Chypre :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés chypriotes du Canada et du monde entier pour célébrer le 60e anniversaire du Jour de l'indépendance de Chypre.

« Cette année marque également le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et Chypre. Nos pays entretiennent une relation étroite qui repose sur notre collaboration au sein du Commonwealth et de la Francophonie. De plus, le Canada participe depuis longtemps à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre. Pendant plus de 50 ans, le Canada a déployé quelque 28 000 membres des Forces armées canadiennes à Chypre.

« La relation entre le Canada et Chypre repose également sur les liens entre leurs populations. Les Canadiens d'origine chypriote ont apporté et continuent d'apporter des contributions importantes à notre pays. Nous nous réjouissons à la perspective d'approfondir davantage nos relations et de travailler ensemble à l'avancement de nos priorités communes, notamment le commerce, l'investissement et la lutte contre la COVID-19.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de Chypre. »

